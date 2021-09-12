Başbuğ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, özel nedenlerinden dolayı ilçe başkanlığı görevinden ayrıldığını aktardı.

Yönetim kurulu arkadaşlarıyla toplantı yaptığını belirten Başbuğ, "Arkadaşlarım da 'Biz beraber geldik, beraber gidelim' kararını aldılar. CHP Buldan yönetimi olarak istifa ettik. 20 aylık süreçte ilçe yönetiminde beraber çalıştığım, yönetim kurulum, kadın kollarıma, gençlik kollarıma, meclis üyelerimize partimize ve bana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



