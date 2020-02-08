Deprem bölgesi Elazığ beyaza büründü

Depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Elazığ'da sabah erken saatlerde başlayan yoğun kar yağışı kısa sürede kenti beyaza bürüdü. 24 Ocak'ta 6.8'lik depremi yaşayan Elazığ'da, soğuk hava ile birlikte bugün kar yağışı da etkisini gösteriyor.

Meteorolojinin dünden itibaren sürekli uyardığı kar yağışı ve rüzgar, sabah erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Yaklaşık 1 saatte yağış nedeniyle kent beyaza büründü. Deprem nedeniyle 7'binden fazlası ağır 24 bin yapının hasar gördüğü kentte, çok sayıda aile başta belirli noktalara AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırkentler olmak üzere, spor salonu, yurt ve okullarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Kar yağışı ile birlikte hayat şartları biraz daha zorlaşacak olan kentte devletin tüm kurumları ise yaraları sarmak için her türlü çabayı gösteriyor.

Gün boyu devam edecek

Kardan dolayı yolların kapanmaması için hem belediye hemde il özel idaresi ekiplerinin çalışma başlattığı bildirilirken,meteoroloji kar yağışının kent genelinde gün boyu aralıklarla devam edeceğini duyurdu.

DHA