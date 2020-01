Deprem bölgesindeki hayvanlar ücretsiz tedavi edilecek Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle üzgünüz. Ne kadar da üzülsek gelen her güzel haber bu zor günlerde insanlık adına umut verici. Enkaz altından sağ çıkarılan her can mutluluk verici. Depremde sadece insanlar zarar görmedi, hayvanlar da etkilendi. İşte bir güzel haber daha geldi: Veteriner hekimler deprem bölgesindeki hayvanları ücretsiz tedavi edecek.