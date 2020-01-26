Deprem bölgesindeki hayvanlar ücretsiz tedavi edilecek

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yazılı açıklamasında, önceliğin insan hayatı olduğunu ve bunun hiçbir değer ile karşılaştırılamayacağını belirtti. Eroğlu, "Mesleğimizle ilgili olarak devletimizin çalışmalarına yardımcı olmak, yanında yer almak, hem vicdani hem de vatandaşlık görevimizdir." ifadesini kullandı.

Ücret talep etmeden çalışacaklar

Veteriner hekimlerin, Türkiye’nin büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının önemli bir kısmının bulunduğu, depremin zarar verdiği Elazığ ve Malatya’da göçük altında kalan, yaralanan çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarının tedavileri için bölgede hizmet verdiğini kaydeden Eroğlu, "Serbest veteriner hekimler ücret talep etmeden zarar gören hayvanların tedavilerini yapacak. Meslektaşlarımız, şu anda en ücra noktalarda çalışmalarına devam etmektedirler." değerlendirmesinde bulundu

Hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı, Elazığ ve Malatya’da depremde hayvanları telef olan vatandaşlara, hayvan ve yem desteği verecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, büyükbaş ve küçükbaş hayvan dağıtımı bugün itibarıyla başlıyor.

Elazığ merkez ve köyleri, Sivrice ilçesi merkez ve köyleri, Maden merkez ve köyleri ile Baskil ilçesi merkez ve köylerinde depremde, toplam 48 ahır yıkılırken, 86 büyükbaş ile 110 da küçükbaş hayvan telef oldu.

Malatya’da ise Doğanyol merkez ve köyleri, Battalgazi merkez ve köyleri ile Pütürge merkez ve köylerinde 95 ahırda hasar olduğu ve 55 büyükbaş, 21 küçükbaş, 4 tavuk ve 20 arılı kovanın telef olduğu belirlendi.





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