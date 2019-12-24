Deprem çantası hazırlamak depremi daha az hasarla atlatmak için oldukça önemli. İlk adım olarak evimizdeki eşyaları sabitlemek ve depreme dayanıklı hale getirmek ve daha sonraki adım olarak depremde korunacağımız alanlara birer deprem çantası hazırlamamız gerekmektedir. Deprem çantası nasıl hazırlanır bilgi almak istiyor yada deprem çantası içine koyulması gerekenleri öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atın.

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içine koyulması gerekenler

Gıda maddeleri

Su

Konserveler

Kuru meyveler

Enerji verici besinler

Giyecekler

İç çamaşırı

Kalın giysiler

Yağmurluk

Şapka ve çorap

Hijyen malzemeleri

Sabun

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Hijyen pedleri

Tuvalet kağıdı

Dezenfektanlar

Önemli belgeler

Kimlik kartları

Bir miktar para

Pasaportlar

Ruhsatlar ve tapular

Sigorta ve poliçeler

Banka evrakları

Diğer hayati malzemeler

İlk yardım çantası

Battaniye ve uyku tulumu

Bıçak ve makas

Düdük

İlaçlar

El feneri ve piller

Kağıt, kalem ve radyo

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