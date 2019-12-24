Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içine koyulması gerekenler
Doğal afetler konusunda bilgili davranmak hayatımızı kurtarabilir. Deprem başladığı esnada neler yapmamız gerektiğini bildiğimiz gibi evimizin belirli bölgelerinde hazırda bulunan deprem çantaları sayesinde afetten daha az zararla kurtulabilme ihtimalimiz olur. Evinize deprem çantası hazırlamak istiyor ve bu konu hakkında bilgi almak istiyorsanız "deprem çantası nasıl hazırlanır, deprem çantası içine koyulması gerekenler" detaylar haberimizde.
Deprem çantası hazırlamak depremi daha az hasarla atlatmak için oldukça önemli. İlk adım olarak evimizdeki eşyaları sabitlemek ve depreme dayanıklı hale getirmek ve daha sonraki adım olarak depremde korunacağımız alanlara birer deprem çantası hazırlamamız gerekmektedir. Deprem çantası nasıl hazırlanır bilgi almak istiyor yada deprem çantası içine koyulması gerekenleri öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atın.
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantası içine koyulması gerekenler
Gıda maddeleri
- Su
- Konserveler
- Kuru meyveler
- Enerji verici besinler
Giyecekler
- İç çamaşırı
- Kalın giysiler
- Yağmurluk
- Şapka ve çorap
Hijyen malzemeleri
- Sabun
- Diş fırçası ve macunu
- Islak mendil
- Hijyen pedleri
- Tuvalet kağıdı
- Dezenfektanlar
Önemli belgeler
- Kimlik kartları
- Bir miktar para
- Pasaportlar
- Ruhsatlar ve tapular
- Sigorta ve poliçeler
- Banka evrakları
Diğer hayati malzemeler
- İlk yardım çantası
- Battaniye ve uyku tulumu
- Bıçak ve makas
- Düdük
- İlaçlar
- El feneri ve piller
- Kağıt, kalem ve radyo
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