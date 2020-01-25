Elâzığ’da görülen deprem sonrası tüm vatandaşlarımızı korku sardı. Deprem bölgesi olan yerlerde yaşayan vatandaşların mutlaka deprem çantası hazırlaması gerekir. Özellikle araç sahibi olanların, araçlarında mutlaka deprem çantası bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Yaşanan deprem sonrasında hayatta kalmanız için temel malzemelere ihtiyacınız olacaktır. Bu malzemelerin mutlaka deprem çantasında bulunması gerekir. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı sorularının cevaplarını henüz bilmiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz listeye mutlaka göz atın.

Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?

Su: Şişi başına günlük bir litrelik şişe

Gıda: Bozulmayan ve uzun süre dayanan konserve yiyecekler

Manuel konserve açacağı ve diğer pişirme malzemeleri

İlk yardım çantası

Tabaklar, mutfak eşyaları ve diğer besleme malzemeleri

Ekstra pilli el feneri

Yangın söndürücü

Evcil hayvanınız için su ve yiyecek

Evcil hayvan taşıyıcısı

Depremin sizi nerede yakalayacağını bilmediğinizden evinizde arabanızda ve iş yerinizde mutlaka deprem çantası bulundurmalısınız.

Deprem çantası saklama yerleri

• Ev:

Deprem çantasını belirlemiş olduğunuz güvenli bir yerde saklayın ve evinizi hızlı bir şekilde terk etmeniz gerektiğinde hazır bulundurun. Tüm aile üyelerinin deprem çantasının nerede tutulduğunu bildiğinden emin olun.

• İş:

En az 24 saat iş yerinde barınmaya hazır olun. İş yerinde hazırladığınız deprem çantasında, yiyecek, su ve ilaç gibi diğer ihtiyaçların yanı sıra rahat bit şekilde saklanan yürüyüş ayakkabıları bulundurun.

• Araç:

Arabanızda da bir dizi acil durum malzemesi bulundurun .

Acil durum eşyaları

Reçeteli ilaçlar

Ağrı kesiciler, ishal karşıtı ilaçlar.

Gözlük ve kontakt lens solüsyonu

Bebek maması, şişe, çocuk bezi, mendil, pişik kremi

Evcil hayvan yemi ve evcil hayvanınız için ekstra su

Nakit para

Elektronik olarak veya su geçirmez, taşınabilir bir kapta saklanan sigorta poliçelerinin kopyaları, kimlik ve banka hesabı kayıtları gibi önemli aile belgeleri

Her kişi için uyku tulumu veya sıcak battaniye

İkliminize göre ayakkabı ve kıyafetler

Yangın söndürücü

Kadın gereçleri ve kişisel hijyen malzemeleri

Kâğıt bardaklar, tabaklar, kağıt havlular ve plastik mutfak eşyaları

Kâğıt ve kalem

Çocuklar için kitaplar, oyunlar, bulmacalar veya diğer etkinlik malzemeleri

Deprem çantası bakımı nasıl yapılmalı?

Deprem çantası uzun süre saklanabilir bir çanta değildir. Özellikle içerisine koymuş olduğunuz gıda malzemelerini mutlaka kontrol etmeli, durumuna göre değiştirmelisiniz.

İçerisinde konserve olan çantanızı serin ve kuru bir yerde muhafaza etmelisiniz.

Konserve olmayan yiyecekleri sıkıca kapatılmış plastik veya metal kaplarda saklayın

Süresi dolmuş eşyaları gerektiği gibi değiştirin

Her yıl veya aydan aya ihtiyaçlarınızı yeniden düşünün ve ailenizin ihtiyaçları değiştikçe deprem çantanızı yenileyin.





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