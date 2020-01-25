Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?
Deprem çantası nasıl hazırlanır, deprem çantasında neler olmalı gibi soruların cevapları özellikle deprem bölgesinde yaşayanlar için oldukça önemlidir. Depremden sonra sığınacak yer bulmanın dışında, kullanabileceğiniz temel ihtiyaç malzemelerinin olduğu bir çanta (deprem çantası) muhakkak hazırlanmalıdır. Susuz ve hiçbir şey yemeden bir gün geçirmeyi kimse istemez. Bu durumda mutlaka deprem çantası nasıl hazırlanır, deprem çantasında neler olmalı gibi soruların cevaplarını bilmeniz gerekir. İşte deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı sorusunun cevapları…
Elâzığ’da görülen deprem sonrası tüm vatandaşlarımızı korku sardı. Deprem bölgesi olan yerlerde yaşayan vatandaşların mutlaka deprem çantası hazırlaması gerekir. Özellikle araç sahibi olanların, araçlarında mutlaka deprem çantası bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Yaşanan deprem sonrasında hayatta kalmanız için temel malzemelere ihtiyacınız olacaktır. Bu malzemelerin mutlaka deprem çantasında bulunması gerekir. Peki deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı sorularının cevaplarını henüz bilmiyorsanız aşağıda vermiş olduğumuz listeye mutlaka göz atın.
Deprem çantası nasıl hazırlanır? Deprem çantasında neler olmalı?
Su: Şişi başına günlük bir litrelik şişe
Gıda: Bozulmayan ve uzun süre dayanan konserve yiyecekler
Manuel konserve açacağı ve diğer pişirme malzemeleri
İlk yardım çantası
Tabaklar, mutfak eşyaları ve diğer besleme malzemeleri
Ekstra pilli el feneri
Yangın söndürücü
Evcil hayvanınız için su ve yiyecek
Evcil hayvan taşıyıcısı
Depremin sizi nerede yakalayacağını bilmediğinizden evinizde arabanızda ve iş yerinizde mutlaka deprem çantası bulundurmalısınız.
Deprem çantası saklama yerleri
• Ev:
Deprem çantasını belirlemiş olduğunuz güvenli bir yerde saklayın ve evinizi hızlı bir şekilde terk etmeniz gerektiğinde hazır bulundurun. Tüm aile üyelerinin deprem çantasının nerede tutulduğunu bildiğinden emin olun.
• İş:
En az 24 saat iş yerinde barınmaya hazır olun. İş yerinde hazırladığınız deprem çantasında, yiyecek, su ve ilaç gibi diğer ihtiyaçların yanı sıra rahat bit şekilde saklanan yürüyüş ayakkabıları bulundurun.
• Araç:
Arabanızda da bir dizi acil durum malzemesi bulundurun .
Acil durum eşyaları
Reçeteli ilaçlar
Ağrı kesiciler, ishal karşıtı ilaçlar.
Gözlük ve kontakt lens solüsyonu
Bebek maması, şişe, çocuk bezi, mendil, pişik kremi
Evcil hayvan yemi ve evcil hayvanınız için ekstra su
Nakit para
Elektronik olarak veya su geçirmez, taşınabilir bir kapta saklanan sigorta poliçelerinin kopyaları, kimlik ve banka hesabı kayıtları gibi önemli aile belgeleri
Her kişi için uyku tulumu veya sıcak battaniye
İkliminize göre ayakkabı ve kıyafetler
Yangın söndürücü
Kadın gereçleri ve kişisel hijyen malzemeleri
Kâğıt bardaklar, tabaklar, kağıt havlular ve plastik mutfak eşyaları
Kâğıt ve kalem
Çocuklar için kitaplar, oyunlar, bulmacalar veya diğer etkinlik malzemeleri
Deprem çantası bakımı nasıl yapılmalı?
Deprem çantası uzun süre saklanabilir bir çanta değildir. Özellikle içerisine koymuş olduğunuz gıda malzemelerini mutlaka kontrol etmeli, durumuna göre değiştirmelisiniz.
İçerisinde konserve olan çantanızı serin ve kuru bir yerde muhafaza etmelisiniz.
Konserve olmayan yiyecekleri sıkıca kapatılmış plastik veya metal kaplarda saklayın
Süresi dolmuş eşyaları gerektiği gibi değiştirin
Her yıl veya aydan aya ihtiyaçlarınızı yeniden düşünün ve ailenizin ihtiyaçları değiştikçe deprem çantanızı yenileyin.