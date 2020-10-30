Dünya Deprem nedeniyle Sisam Adası’nda iki öğrenci hayatını kaybetti

Deprem nedeniyle Sisam Adası’nda iki öğrenci hayatını kaybetti

Dünya

Deprem nedeniyle Sisam Adası’nda iki öğrenci hayatını kaybetti

Ege Denizi’nde meydana gelen deprem nedeniyle Yunanistan’ın Sisam Adası’nda 2 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

30 Ekim 2020, Cuma 19:08 Son Güncelleme:
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Yunan devlet televizyonu ERT’nin haberine göre, merkez üssü Sisam Adası açıkları olan deprem sırasında Vathi kasabasında okuldan evlerine dönmekte olan 17 yaşlarında biri kız 2 öğrenci, yıkılan eski bir evin duvarları altında kaldı. Sisam Devlet Hastanesine kaldırılan öğrenciler kurtarılamadı. Deprem nedeniyle adadaki tarihi bir kilise yıkılmış, oluşan tsunamiler sebebiyle çok sayıda ev ve araç sular altında kalmıştı.

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AA

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