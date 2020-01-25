Depremde kalp krizi geçiren köpek Mersin’de toprağa verildi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep’te, sarsıntıdan etkilenerek kalp krizi geçiren köpek yaşamını yitirdi

25 Ocak 2020, Cumartesi 23:23 Son Güncelleme:
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Depremde kalp krizi geçiren köpek Mersin’de toprağa verildi

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep’te, sarsıntıdan etkilenerek kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren İngiliz cocker cinsi 7 yaşındaki ’Tosun’ adlı köpek, öldü. Kentte hayvan mezarlığı bulunmadığı için ’Tosun’ Mersin’de sahiplerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

DHA

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