Depremde kalp krizi geçiren köpek Mersin’de toprağa verildi
Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep’te, sarsıntıdan etkilenerek kalp krizi geçiren köpek yaşamını yitirdi
Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Gaziantep’te, sarsıntıdan etkilenerek kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitiren İngiliz cocker cinsi 7 yaşındaki ’Tosun’ adlı köpek, öldü. Kentte hayvan mezarlığı bulunmadığı için ’Tosun’ Mersin’de sahiplerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.
DHA