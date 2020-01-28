Depremde yıkılan binalar için soruşturma

Elazığ'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalar hakkında soruşturmalar başlatıldı.

28 Ocak 2020, Salı 13:09 Son Güncelleme:
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Depremde yıkılan binalar için soruşturma

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı depremde yıkılan binalarla ilgili iki ayrı soruşturma başlattı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberinde Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, depremde çöken binalarla ilgili olarak soruşturma başlattığı ifade edildi. İlgili kurumlardan belgeleri talep eden savcılık, müteahhitleri ve diğer sorumluları tespit edecek. Daha sonra yapılacak bilirkişi incelemesinin ardından kusur ve sorumlulukları belirlenen ilgililer ifadeye çağrılacak. Soruşturma hem Elazığ hem de Sivrice’de yıkılan binaları kapsıyor. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı da aynı şekilde soruşturma başlattı.


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