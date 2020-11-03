Türkiye Depremde yıkılan Rıza Bey apartmanında aramaya köpekler de katıldı

Depremde yıkılan Rıza Bey apartmanında aramaya köpekler de katıldı

Türkiye

Depremde yıkılan Rıza Bey apartmanında aramaya köpekler de katıldı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartman'ında arama kurtarma çalışmaları K9 köpekleriyle sürdürülüyor. Köpeklerin işaretleme yaptıkları alanlarda yeniden çalışma başlatılacak. Şu ana kadar 32 kişinin cansız bedenine ulaşılan Rıza Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda dahil olmak üzere 19 kişi canlı kurtarıldı, 5 kişinin araması sürüyor.

03 Kasım 2020, Salı 15:51 Son Güncelleme:
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İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nda 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra kurtarılmasının ardından arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Enkazda çalışma yapan ekipler, bir cana daha ulaşmak için tam sessizlik istedi. Dinleme cihazlarından yapılan araştırma sonucu devreye K9 arama ve kurtarma köpekleri girdi. Hassas burunlu K9 köpekleri enkaz alanında iz sürerek ekiplere yoğunlaşmaları gereken alanı gösterecek ve çalışmalar o bölgede yoğunlaşacak.

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Öte yandan JAK ekipleri toplanarak görev dağılımı yaptı. Köpeklerin işaretlediği alanlarda çalışmalar yeniden başlayacak.

Rıza Bey Apartman'ında şu ana kadar 32 kişinin cesedine ulaşıldı. 19 kişi canlı halde enkazdan kurtarılırken, 5 kişinin de aranmasına devam ediliyor.


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