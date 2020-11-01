Evcil Dostlar Depremden zarar gören hayvanlar için destek hattı kuruldu

Depremden zarar gören hayvanlar için destek hattı kuruldu

Evcil Dostlar

Depremden zarar gören hayvanlar için destek hattı kuruldu

İzmir Veteriner Hekimler Odası koordinasyonunda, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği ve Royal Canin’in destekleri ile depremden zarar gören hayvanlar için destek hatları kuruldu. Evleri zarar gören kişilerin talep etmesi halinde evcil hayvanları için ücretsiz barınma ve beslenme sağlanıyor.

01 Kasım 2020, Pazar 12:14 Son Güncelleme:
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İzmir Veteriner Hekimler Odası koordinasyonunda, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği ve Royal Canin’in destekleri ile depremden zarar gören hayvanlar için fayda eksenli bir destek programı başlatıldı. Depremde evleri yıkıcı hasar alan ve dışarıda konaklamak durumunda kalan vatandaşların talep etmeleri halinde, evcil hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.

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WhatsApp mesajı ile destek talep edilebilecek

Depremden etkilenen İzmirli vatandaşlar, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği, İzmir Veteriner Hekimler Odası ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği yetkili isimlerine 0 535 306 70 17 ve 0 532 252 69 85 numaralarından WhatsApp mesajı ile destek talebinde bulunabilecek.


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