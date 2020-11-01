Depremden zarar gören hayvanlar için destek hattı kuruldu

İzmir Veteriner Hekimler Odası koordinasyonunda, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi, Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği ve Royal Canin’in destekleri ile depremden zarar gören hayvanlar için fayda eksenli bir destek programı başlatıldı. Depremde evleri yıkıcı hasar alan ve dışarıda konaklamak durumunda kalan vatandaşların talep etmeleri halinde, evcil hayvanlarının barınma ve beslenme ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanıyor.

WhatsApp mesajı ile destek talep edilebilecek

Depremden etkilenen İzmirli vatandaşlar, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği, İzmir Veteriner Hekimler Odası ve Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği yetkili isimlerine 0 535 306 70 17 ve 0 532 252 69 85 numaralarından WhatsApp mesajı ile destek talebinde bulunabilecek.

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