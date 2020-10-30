Türkiye Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında işlem yapıldı

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında işlem yapıldı

Türkiye

Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişiler hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 16 kişi hakkında işlem başlatıldığını, bu kapsamda 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

30 Ekim 2020, Cuma 23:49 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir yandan afetle uğraşırken bir yandan da sosyal medyadaki "çirkin ve ahlaksız" paylaşımların gereğini yaptıklarını belirterek, "Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27 ayrı gönderi tespit edildi, 16 şahıs hakkında işlem başlatıldı, 3 kişi gözaltında. İnsanlık hepimize lazım." açıklamasında bulundu.

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AA

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