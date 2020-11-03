Depremzedeler için hazırlanan yardım paketlerini marketinde satan kişiye gözaltı
İzmir, Bornova'da depremzedeler ücretsiz olarak dağıtılan erzak paketlerini alıp dükkanında sattığı iddia edilen M.Ö. isimli şahıs gözaltına alındı. Cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıkan M.Ö. adliyeye sevk edildi.
03 Kasım 2020, Salı 13:02 Son Güncelleme:
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Geçen cuma günü meydana gelen depremde evleri yıkılan ve hasar gören evlerde oturan vatandaşlar için Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda oluşturulan çadırkentte depremzedeler için dağıtılan yiyecek ve içecekleri toplayan kişinin kendine ait marketinde sattığı öne sürüldü.
Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde zanlının elindeki poşetlerle birlikte sahibi olduğu dükkana gittiği görülürken, sosyal medyaya paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.
Görüntüler üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şahsın kimliğinin M.Ö. olduğunu belirledikten sonra şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ö, adliyeye sevk edildi.
DHA
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