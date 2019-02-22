'Reynmen' lakaplı Yusuf Taşkın'ın 'Derdim Olsun' şarkısının klibi YouTube'da 200 milyon kez izlenmiş, rekor kırmıştı.

Birçok popçu şu yorumu yapmıştı: ''Rakamlar gerçek değil. Bu ancak sahte tıklamayla yapılabilir.''

Şarkıcı Gökçe Kırgız da ''Bazı ajanslar sahte 'tık' işlerine bakıyor. İşi bilen biri olarak söylüyorum; 200 milyon izlenme olmaz. Doğru olsaydı Reynmen şu an dünya starıydı. Amerikalı yapımcılar peşinden koşuyordu, hani nerede?'' iddiasında bulundu.

'ARTIK İSTEMİYORUM'

Sinirlenen Reynmen ''Şarkımın YouTube tarafından silindiği iddia edilmişti. Hayır, ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmasın. Hayatıma mal oldu ya! Resmen derdim oldu, istemiyorum artık. Bu şarkıyla bir yere gelmedim, yarın da şarkıyla gitmem. Hadi bakalım'' diye meydan okudu.

Bu gelişmelerin ardından şarkı yeniden YouTube'da erişime açıldı.

'REYNMEN VİDEOYU TAMAMEN SİLMEDİ'

Kelebek yazarı Onur Baştürk de bugünkü yazısında Reynmen'den bahsetti:

''Reynmen Derdim Olsun şarkısını önce kanalından kaldırdı, sonra tekrar yayına soktu.

Haliyle YouTube dünyası ve Reynmen takipçileri ortalığı birbirine kattı.

Önce videoyu neden sildiğine dair polemikler başladı.

Ardından da videoyu neden tekrar yüklediğine dair...

Bir kere şunu açıklığa kavuşturmalı: Reynmen videoyu tamamen silmedi.

Sadece YouTube'un 'gizli' seçeceğini kullandı ve kendisinden başka kimse videoyu bir süre göremedi.

Sonra yeniden 'herkese açık' seçeneğine geri dönüş yaptı.

Peki Reynmen'in derdi neydi?

İlk seçenek şu: İnişli çıkışlı, hesapsız kitapsız gibi görünen radikal hareketler yaparak konuşulma, yeniden gündeme gelme ihtiyacını karşılamak.

Nitekim bunu başardı da...

İkinci seçenek, YouTube'un para kazanma özelliğini kapatması ihtimali.

Eğer içerik kurallarını ihlal ederseniz YouTube bunu yapabiliyor.

Reklam verene uygun değil diyerek...

Ama bu seçenek video kısa bir süre tekrar konulduğu için geçersiz oldu zaten.

Üçüncü seçenek ise en baskın olanı: Videonun izlenme rakamlarının sahte olduğuna dair forumlarda, sosyal medyada dolaşan iddiaları Reynmen'in çok ciddiye alması, onlara laf yetiştirme ihtiyacını hissetmesi.

Sonuçta açıklamalarında sürekli bu iddiaları ortaya atanlarla dalga geçti Reynmen. Yarası olan gocunur hesabı.

Gerek var mıydı? Yoktu. Ama anlaşılan izlenme rakamları arttıkça Reynmen bu durumla profesyonel bir şekilde baş edemeyecek gibi.''

Reynmen'in yurt dışı turnelerinde 'Derdim Olsun'u söylemesi karşılığında 130 bin TL istediği de iddia edilmişti.



