Firma geçen yıl bir projesinde yer alan Deren Talu’yu ve şu an reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya‘yı bir araya getirmek isteyen firma, Talu’nun Sarıkaya hakkındaki restiyle karşılaştı. Teklifi götüren firma yetkilileri Talu'dan "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" yanıtın aldı.

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, ilişkilerini ani bir kararla bitirmişti. İlişkisi biten Yılmaz, kısa sürede Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.







