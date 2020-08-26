Magazin Deren Talu'dan Serenay Sarıkaya resti

Deren Talu'dan Serenay Sarıkaya resti

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Deren Talu'dan Serenay Sarıkaya resti

Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu, bir şampuan firmasının çekimine “Serenay ile aynı yerde olmam” diyerek katılmadı.

26 Ağustos 2020, Çarşamba 19:34 Son Güncelleme:
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Firma geçen yıl bir projesinde yer alan Deren Talu’yu ve şu an reklam yüzü olan Serenay Sarıkaya‘yı bir araya getirmek isteyen firma, Talu’nun Sarıkaya hakkındaki restiyle karşılaştı. Teklifi götüren firma yetkilileri Talu'dan "Serenay'ın olduğu yerde ben yokum" yanıtın aldı.

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, ilişkilerini ani bir kararla bitirmişti. İlişkisi biten Yılmaz, kısa sürede Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.


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