Deren Talu’nun babası Eren Talu, Nişantaşı’nda muhabirlerle karşılaştı. “Kızınız ‘Son Kale-Hacıbey’ filminde oynadı. Performansını nasıl buldunuz, yetenekli mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Deren’i çok başarılı ve yaratıcı buluyorum. Kendini sürekli geliştiriyor olmasına hayranım. Gururla izliyorum.” Eren Talu’nun yanında kendisi gibi mimar olan eşi Serap Şenyüz vardı.