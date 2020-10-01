Magazin Deren Talu'nun babası Eren Talu: Kızımla gurur duyuyorum

Deren Talu'nun babası Eren Talu: Kızımla gurur duyuyorum

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Deren Talu'nun babası Eren Talu: Kızımla gurur duyuyorum

'Son Kale-Hacıbey' filminde erkek rolünü canlandıran Deren Talu'nun babası Eren Talu "Kızımla gurur duyuyorum" dedi.

01 Ekim 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Deren Talu’nun babası Eren Talu, Nişantaşı’nda muhabirlerle karşılaştı. “Kızınız ‘Son Kale-Hacıbey’ filminde oynadı. Performansını nasıl buldunuz, yetenekli mi?” sorusuna şu cevabı verdi: “Deren’i çok başarılı ve yaratıcı buluyorum. Kendini sürekli geliştiriyor olmasına hayranım. Gururla izliyorum.” Eren Talu’nun yanında kendisi gibi mimar olan eşi Serap Şenyüz vardı.

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