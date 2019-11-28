Derin Mermerci: Aşk bitti, yapacak bir şey yok

Ender Mermerci’nin en küçük kızı Derin Mermerci altı ay aşk yaşadığı Cem Aydın ile Eylül 2013’te nikah masasına oturmuştu. Temmuz 2015’te ikizleri Lal ve Mina’yı kucaklarına alan çift, sosyetede parmakla gösteriliyordu. Ama boşanma kararı aldılar.

15 gün içinde evlilikleri anlaşmalı olarak noktalanacak ve herkese örnek teşkil edecek. Zira ortada ne skandal var, ne kavga ne de gürültü. Aksine sevgi, saygı, dayanışma içinde gülerek ayrılıyorlar. Zaten an itibarıyla aynı evde yaşamaya devam ediyorlar. Ne zamana kadar? Cem Aydın önümüzdeki pazartesi yalıdan taşınıyor.

Cem Aydın'ın evini birlikte seçtiler

Derin Mermerci ile konuştum. “Cem’e Arnavutköy’den bir ev tuttuk, birlikte baktık. Dekorasyona da yardım ettim. Beyaz eşyalarını aldık. Bizim yalının tam karşısında, tekneyle iki dakika uzaklıkta.

Biz aşk evliliği yaptık ama bitti. Devam etseydik, iki Boğa burcu olarak boğulurduk. Yapacak bir şey yok. Bu kadar güzel bir dostluğu mahvetmek istemediğimiz için ayrılıyoruz. Boşanırken boyut atladık” dedi.

'Bir kere bile kavga etmedik'

Cem Aydın ile aralarında hiçbir zaman parasal sorun olmadığını, evlilik sözleşmesi imzalamadıklarını belirten Derin Mermerci şöyle konuştu: “Biz toplam yedi yıllık ilişkimizde bir kere bile birbirimize sesimizi yükseltmedik. İkimiz de maddiyata önem veren insanlar değiliz.

Cem kumaşı son derece güzel bir adam. Sevgi dolu, kibar, entelektüel ve zeki. Kızlarım da büyüyünce babaları gibi merhametli, kalbi güzel bir insanla evlenirse, can kurban. Bizi yine birlikte göreceksiniz, çocuklarımızla tatile çıkacağız.”

'Derin özel bir kadın'

Cem Aydın ile de görüştüm. İkizlerinin annesi için “Derin çok özel bir kadın. Enerjisi yüksek. Çok aşık oldum. Ama zamanla ilişki rutinleşti. Birbirimizi başka insanlara dönüştürmek istemedik.

Ayrılmak demek, kopmak demek değildir. Arkadaşlığımız tabii ki devam edecek. Kızlarıma da daha fazla zaman ayıracağım” dedi.





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