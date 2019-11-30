Derin Mermerci ve Murat Aslan kulübe el ele geldiler

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Sosyetik sima Derin Mermerci, 2013’te Cem Aydın ile evlenmişti. 2015’te ikiz kızları Lal ve Mina’yı kucağına alan çift, geçen hafta altı yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar verdiklerini açıkladılar. Derin Mermerci’nin bir süredir sosyetik playboy Murat Aslan ile yakınlaştığı ve görüştükleri kulağıma gelmişti. Ama evli olduğu için bu dedikodulara pek kulak asmamıştım.

Aşklarını ilan ettiler

22 Kasım Cuma gecesi Levent’teki Klein Sanayi’ye gittim. İlerleyen saatlerde Murat Aslan ile Derin Mermerci kulübe ele ele geldi. Gözlerime inanamadım. Bu duruma benim gibi çok şaşıranlardan biri de bir grup arkadaşı ile kulüpte eğlenen Derin’in ilk aşkı Ralf Tezman’dı. Öğrendim ki bu aşkın temelleri altı ay önce atılmış. Ama boşanma sebebinin Murat Aslan olmadığını biliyorum.

Murat Aslan kimdir?

Uludağ'daki Kartanesi Otel’in ve Aslan Nakliyat'ın ortağı olan Murat Aslan, 2005’te Deniz Akkaya ile flört etmişti. Deniz, sevgilisi Murat’a kendisini dövdüğü ve kulağını sağır ettiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Aslan, bir yıl hapse mahkûm edilmiş ancak cezası 9 bin TL para cezasına çevrilmişti. Murat, 2009’da Beyza Uyanoğlu ile evlenmiş iki yıl önce de boşanmıştı. Geçen yaz da dünyaca ünlü Lindsay Lohan ile Mykonos’ta kısa süren bir aşk yaşamıştı.

Arnavutköy'de değişim

Balıkçılar cenneti olan Arnavutköy'de beş yıl önce Any adlı kafe barın açılmasıyla değişim başlamıştı. 2016’da da Uğur Karabayır, Hudson’ı açtı. Kısa bir süre sonra bu mekanın tam karşısında Figen Erenel ve uzatmalı sevgilisi Altuğ Önder, ‘Whisper’ adlı barı açtı. Ardından da elli metre ilerisinde Small adlı gece kulübü hizmete girdi.

Üç yeni mekan yolda Hudson’ı geçen hafta Alaçatı’nın ünlü plajı Spiaggia Grande’nin ortağı Ozan Balaban devraldı. Ozan, Angelo Grande adını verdiği Akdeniz mutfağı ağırlıklı restoran barı 20 Aralık’ta açılacak. İşletmesini de Alaçatı’da olduğu gibi Ömer Şenay yapacak.

Bir türlü popüler olamayan Whisper’ın sahipleri de “Zararın neresinden dönersek kardır” deyip mekanı Nopa, Vogue ve en son Bodrum’daki Kai Beach’i işleten Deniz Zengin’e devrettiler. El değiştiren Small da bu ay sonunda brasserie olarak yeniden açılacak.