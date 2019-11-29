Dermaplaning uygulaması nedir? Dermaplaning nasıl uygulanır?

Bir kimyasal olmadan ciltteki ölü hücreleri temizleyip cildin parlamasına neden olan "dermoplaning" uygulamasını Dr. Meltem Ayran anlattı. Dermoplanning uygulamasıyla cildin üst yüzeyini temizleyip daha alt katmanlara ulaşabilecek uygulamaları yapmak da kolaylaşır.





Ölü hücreleri temizlerken, yüzdeki tüyler de temizlenir ve cilt daha parlak ve yumuşacık olur. Uygulama yapılırken yüzün temiz olması gerekir, öncesinde herhangi bir krem ya da ürün kullanılmaz, cilt kuru ve temiz olmalıdır.

Kesinlikle evde uygulanabilecek bir yöntem değildir. Ve doktor olmayan kişiler yapmamalıdır.





Makinelerle değil lazerle kesilmiş bıçakları kullandığını belirten Dr. Meltem Ayran, bu bıçaklarla çok ince tüyleri de kıl folükülüne zarar vermeden alabildiğini belirtti.





"Cerrahi bıçaklar ancak bir hekim tarafından kullanılmalıdır. Kliniğimde dermaplaning ile yüzü temizledikten sonra cildin ihtiyacına göre C vitamini ya da kimyasal peeling gibi yöntemlerle uygulamayı birleştiriyorum." olarak ifade eden Dr. Ayran, uygulamadan sonra cildin pürüzsüz ve bebek gibi olduğunu belirtti.Uygulama sonrasında sanki güneşte kalmış gibi hafif kızarıklık olur, birkaç gün sonra parıldama etkisini görebilirsiniz. 6 haftada bir yaptırmanız tavsiye edilir.





Kendisine en çok sorulan sorulardan birisinin de, yüzdeki tüyleri bu şekilde tıraş ettikten sonra tüylerin daha koyu ve kalın gelip gelemeyeceği ile ilgili olduğunu söyleyen Dr. Ayran, böyle bir şeyin mümkün olmadığını ve ancak hormonal sorunların tüyleri kalınlaştıracağını belirtti.



