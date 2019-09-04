Ders kitaplarına kare kod
Bu yıl baskısı tamamlanarak, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin depolarına teslimatı yapılan yaklaşık 146 milyon ücretsiz ders kitabı 9 Eylül’de öğrencilerin sıralarında olacak
Milli Eğitim Bakanlığı, ücretsiz ders kitaplarına ilişkin bir yeniliği hayata geçirdi.
Bu kapsamda, öğrenci ve öğretmenlere sunulan ders kitaplarının arka kapaklarına kare kod eklendi.
Bu kare kod sayesinde öğrenci ve öğretmenler, kitapların dijital halinin bulunduğu EBA’daki ders alanına kolay erişim sağlayabilecek.
Öğrenci ve öğretmenler, mobil cihazlarındaki okuyuculara bu kodu okuttuklarında EBA mobil uygulamasına yönlendirilerek, ilgili ders alanına doğrudan erişecek.
Bu yıl kitap dağıtımında, ‘sıfır atık’ farkındalığının artırılması için plastik poşetler kullanılmayacak.