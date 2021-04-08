Dersi dinlemeyen öğrencileri tespit eden uygulama geliştirildi

ViewSonic Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdürü Hasan Koçyiğit, salgının dünya genelinde 1,6 milyara yakın öğrenciyi etkilediğini belirterek, gelişen uzaktan eğitim teknolojileri sayesinde klasik eğitimin gelecekte hibrit şekilde gerçekleşeceğini söyledi.

Koçyiğit, uzaktan eğitimde derslerin takibinin önem taşıdığını, şirket olarak bunun için hiçbir yazılım kurulumu gerektirmeden internet tarayıcısı üzerinde çalışabilen "myViewBoard Classroom" uygulamasını geliştirdiklerini bildirdi.

Uygulamanın kolayca kullanılabildiğini vurgulayan Koçyiğit, "Bu, öğretmen ve öğrencilere birer internaktif tahta sunarak, görüntülü, gerçek zamanlı ve ortak çalışma yapılmasını mümkün hale getiriyor. Öğrencilerin etkileşimli bir şekilde eğitimlere katılabilmesini teşvik eden platform, en sık kullanılan dosya türlerini de destekliyor." dedi.

"myViewBoard Classroom"un, internet tarayıcı üzerinden iki farklı sekmede eş zamanlı çalışarak anlatılan dersin ve sınıf bilgilerinin ayrı olarak takip edilebilmesini mümkün hale getirdiğini ifade eden Koçyiğit, şöyle konuştu:

"Eğitmenler bir ekranda sınıfı takip ederken, diğer ekrandan da eğitim içeriklerini görebiliyorlar. Gerçek sınıfın dijital ikizini oluşturan sistem, bu şekilde öğrencilerin tümünün görülebilmesini sağlıyor. myViewBoard Classroom, öğrencilerin derse gösterdikleri ilginin de takip edilebilmesini sağlıyor. Belli bir süre etkinlik göstermeyen veya farklı pencerelerde etkinlik gösteren öğrencileri tespit edebilen sistem, ayrıca bu bilgileri gerçek zamanlı olarak da eğitmenin bilgisine sunuyor. Sistem, öğrencinin bağlantı ve dersi takip durumunu gösterirken, soru sormak isteyenleri de bildiriyor. Tüm bu özelliklere ek olarak pano üzerinden grup çalışmalarını izlemek için de bir alan bulunuyor. Toplantı odası adı verilen bu alanı döndürüp, yapılan işi veya öğrenci hakkında bilgileri görmek de mümkün oluyor."

"DÜNYADA 2 MİLYONUN ÜZERİNDE KULLANICISI BULUNUYOR"

Koçyiğit, “myViewBoard" uygulamasının interaktif beyaz tahta yazılımı olmadığını, farklı birçok çözümün bir araya geldiği, bağımsız ekosistemlerle çalışabilen eşsiz bir platform niteliği taşıdığını anlattı.

Dünyada iki milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olan myViewBoard ekosisteminin, örgün ve uzaktan eğitim arasında kusursuz denge oluşturduğunu belirten Koçyiğit, bu sayede öğrencilerin mekan fark etmeksizin katılımının teşvik edildiğini söyledi.

Koçyiğit, özel olarak seçilen eğitim içerikleri ve öğretmenler için hazır ders planlarının, eğitmenlerin zaman planlamalarını kolaylıkla yapabilmelerini sağladığına dikkati çekerek, derslerin ister sınıf içinde isterse dışında rahatlıkla anlatılabildiğini bildirdi.

Platformun sahip olduğu dilbilgisi yetenekleriyle cümleyi öğelerine kadar ayırabildiğini ve matematik denklemlerini de kolaylıkla gösterebildiğini vurgulayan Koçyiğit, "Eğitmenler internet üzerinden ulaşabilecekleri herhangi bir bilgiyi, 70'e yakın farklı dili tercüme edebilen platform sayesinde kolaylıkla Türkçeye çevirebiliyor." diye konuştu.

"21 HAZİRAN'A KADAR KAYIT YAPTIRILIRSA ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ"

Küresel salgın nedeniyle myViewBoard ekosistemini Türkiye'de ücretsiz kullanıma sunduklarını belirten Koçyiğit, "Ekosistemi kullanmanın hiçbir koşulu bulunmuyor. Bu süreçte üye olan herkes sistemimizden ömür boyu ücretsiz faydalanabilecek. Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 21 Haziran'a kadar myviewboard.com adresine girip kayıt yaptırmaları yeterli olacak." ifadelerini kullandı.