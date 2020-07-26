Dertsiz tazasız yaşanacak en güzel yerler

AKYAKA

Muğla ve Marmaris’in tam ortasında bulunuyor Akyaka. 2010 yılında ‘Sakin Kent’ ilan edildi. Şimdilerde çok ilgi görüyor. Bu kadar ilgiye rağmen yapısını ve doğasını hiç bozmayan nadir yerlerden. Zorunlu mimari nedeniyle kasabada tüm otel ve evler, ahşap yapılardan oluşuyor. Böylece kasabanın görüntüsü hiç bozulmuyor. Buraya geldiğinizde Azmak Nehri’nde tekne turuna katılın, bisikletle keşfe çıkın, halk plajında denize girin ve güzel Akyaka sokaklarında yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.

BADEMLİ-İZMİR/DİKİLİ

Gittim ve gördüm. Bence siz de denemelisiniz. Daha adım atar atmaz “Evet, işte bu!” diyeceksiniz. Maldivler’i fotoğraflarından görmeyenimiz kalmadı, rüya gibi bir yer değil mi? İşte Bademli, onun Türkiye’deki eşi… Kendi halinde, güler yüzlü insanı, şirin evleri ve zeytin ağaçları ile kendini gösteren Bademli’nin denizi de Maldivler’den farksız. Popüler olamamasının nedeni ise buraların tanıtımının iyi yapılamaması. Ama bu durum, Bademli halkının yararınadır belki de, kim bilir! Buraya yerleşmeyi aklından geçirenler sakın “İşsiz kalırım” endişesi taşımasın. Seçenek öyle çok ki… Sadece zeytincilik yaparak bile hayatınızı devam ettirebilirsiniz.

TURUNÇ-MARMARİS

Marmaris, alternatif yaşam planı kuranlar için çok iyi bir seçenek. “Ama benim o kadar çok param yok” dediğinizi duyar gibiyiz. Öyle düşünmeyin, cennet gibi olan ama fiyatı çok da uçuk olmayan yerler de var… “Kışı sessiz sakin köşemde geçireyim, yazın ise cıvıl cıvıl olsun” diyorsanız, Marmaris’te yer alan Turunç’taki müstakil evinizin hayalini kurmaya şimdiden başlayın. Yaz aylarında turist akınına uğrayan Turunç’ta, kışın ise birkaç pansiyon dışında açık yer yok, herkes evlerine çekiliyor. Yılların yorgunluğunu üzerinizden atmak için Turunç biçilmiş kaftan. İş imkanınızı zorlayacaksınız biraz…

AKARCA-İZMİR

Akarca’yı çoğu kişi bilmez çünkü burada sabahın ilk ışıklarına dek süren eğlenceler yoktur. Ünlüler de çok uğramaz. Genelde yazlıkçıların mekanı olan Akarca, İzmir’in Seferihisar ilçesinde bulunuyor. Ege Denizi’nin en berrak hali, bu güzide sahil kasabasına bahşedilmiş resmen. Dingin bir yaşam sürmeyi seçmiş yaşlı nüfus çoğunlukta ama gençler de onlara katılsa hiç fena olmaz. Pişman olmayacağınıza eminiz.

ÇUKURBAĞ-ANTALYA

Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan Çukurbağ, Meis Adası’nın manzarasıyla büyülüyor insanı. “Hem sakin bir hayat süreyim, salatamı, domatesimi, nanemi ekeyim ama sıkılınca eğlenceden de çok uzak kalmayayım” diyorsanız, o zaman Çukurbağ Yarımadası’na yerleşebilirsiniz.

GÜZELÇAMLI-AYDIN

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Güzelçamlı, dünyanın en yüksek oksijen oranına sahip bölgelerinden biri. Hani “Gökdelenlerin arasında nefes alamıyoruz” dedik ya, Güzelçamlı bu yanıyla ömürlük bir terapi niteliğinde anlayacağınız. Hep özlediğiniz o bakir doğaya en sonunda kavuşacağınız bir yer için rotanızı çevireceğiniz yer Güzelçamlı olabilir. Yeterli iş imkanı da mevcut. Yöre halkı çoğunlukla incir üretimiyle geçiniyor.

BADAVUT-BALIKESİR

“Hiç ses istemiyorum, kimseye tahammül edemiyorum” diyenleriniz de olacaktır içinizde. Bizim de buna itirazımız yok! Issız, daha da ıssız, olabildiğine ıssız bir yer arıyorsanız, tası tarağı toplayıp Sarımsaklı Badavut’a yerleşebilirsiniz. Issız dediysek gözünüz korkmasın. Ayvalık Sarımsaklı’ya çok yakınsınız aynı zamanda. Canınızı sıkıldığında, iki çift laf edeceğiniz insanlar da bulabilirsiniz... Ayrıca Sarımsaklı plajı, muazzam bir yer.

MAZI- BODRUM

Hem gözde hem popüler hem de ünlülerin değişmez uğrak adresi olunca, insanlar da “Bir sahil kasabasına yerleşmeliyim” dediklerinde, hayallerini ilk Bodrum üzerinden kuruyor. Ama yaz aylarında Bodrum’un ne kadar kalabalık olduğunu söylememize gerek yok. Fakat Mazı öyle mi? Değil tabii. Emeklilik dönemini Bodrum’da geçirmek isteyenler, hiç düşünmeden yerleşme planı yapabilir. İnceyalı, Çakıllıyalı, Hurma Koyu, Ilgın Koyu, Kisebükü Koyu gibi çevre yerleri de gezdikten sonra dinlenmek ve doğayla iç içe olmak için Mazı’da konaklayabilir ve doğa aktivitelerine katılabilirsiniz. Gökova Körfezi’nin hemen yanı başındaki Mazı’da kahvaltı yaparken bölgede yetişen has zeytin ve zeytinyağının tadına mutlaka bakmalısınız.

DATÇA

Bir tarafta Ege Denizi, diğer tarafta Akdeniz... Datça Yarımadası, tarihi eserlere ilham veren sokakları, begonvillerle sarmalanan taş evleri ve Knidos antik kentiyle tam bir rüya gibi... Ayrıca mavi ve yeşilin her tonuna doyacağınız tam 52 koyuyla her duyunuzu büyüleyecek bir yer. İş imkanını yaratma şansınız da hayli yüksek.

PALAMUTBÜKÜ-DATÇA

Datça demişken burayı atlarsak hata yapmış oluruz. Yeryüzünde cenneti arıyorsanız, Palamutbükü’nün aradığınız yer olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Badem ağaçlarının içinde, Datça’nın en huzurlu köşelerinden biri olan Palamutbükü’nde yeniden gençleştiğinizi hissedebilirsiniz. Hem doğal güzelliklerin ortasında, hem de insanlarla iç içe bir yaşam düşlüyorsanız, burayı kolaçan etmenizi öneririz.

SOKAKAĞZI-ASOS

Assos’un şirin bir sahil kasabası olan Sokakağzı, bir kez gidenin unutamayacağı bir yer. Sokakağzı, uzun yıllardır müdavimleri olan bir yer ama bakirliğini de hep korumuş. Sahil boyunca sıralanmış motel, pansiyon ve kamping alanları bulunuyor. Tahta masalı, çardaklı restoranlarla samimi havalarını koruyorlar.

SÖĞÜT-MARMARİS

Konumu biraz sapa ama Söğüt, güzelliğini biraz da böylesine ulaşılması güç bir yerde olabilmesine borçlu. Marmaris’in en büyük köyü olan Söğüt, sessiz bir yer olmasına rağmen, çarşısı her daim cıvıl cıvıl ve canlı. İnsanlarla hem iç içe hem de onlardan kendinizi bu denli soyutlayabileceğiniz başka bir yer zor bulunur.

ÇIRALI KÖYÜ-ANTALYA

Antalya’nın dünyaca ünlü Çıralı köyü, Olimpos Dağı’nın eteklerinde yer alıyor. Caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlamak için geldiği Çıralı sahili, bir yanda yemyeşil dağ manzarası, diğer yanda Akdeniz’in masmavi ferah denizi ile bir doğa harikası. Gidin, kendinize güzel bir ev bulun, yürüyün, yüzün, seyredin, huzurla bu güzelliğin tadını çıkarın. Kim bilir, belki burada kendi işinizi de kurarsınız çünkü aynı zamanda bol turist çeken bir yer.

ŞİRİNCE - İZMİR

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı olan Şirince, ruhunu koruyabilmiş eski bir Rum köyü. Tarih kokan bu köye dört mevsim ziyaretçiler gelir. Daracık ve tertemiz sokakları, düzenli, beyaz ve estetik mimarisi ile Rum evleri ve dik yokuşları ile nadir rastlanan bir güzellikte. Adı gibi şirin bir köy. Yerleşmek için muhakkak aklınızın bir kenarında bulunsun. Hatta ev aramak için Şirince’ye gitmişken Matematik Köyü’nü ziyaret etmeyi de unutmayın.

FARALYA KÖYÜ-MUĞLA

Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı olan Faralya Köyü, bir yeryüzü cenneti. Turkuaz renkli Ölüdeniz’i arkanıza alıp, Kelebekler Vadisi’nin patika yollarından yürüyerek Faralya Köyü’ne çıkabilirsiniz. Kelebekler Vadisi’nin şelalesini ve sadece bu bölgede bulunan, kanatları kaplan desenli kelebekleri görebilirsiniz. Antik Likya ve eski Roma kalıntılarının bulunduğu bu tarihi köy, inanılmaz bir manzaraya sahip.

KÖYCEĞİZ-FETHİYE

Abartıdan uzak sahil kenarındaki birkaç restoran ve kafesiyle, az sayıdaki mütevazı moteliyle, maksimum üç katlı evleriyle, muazzam bir manzara sunuyor Köyceğiz. Küçük ama bir sahil kasabasından beklediğiniz her şeye cevap veriyor. Sokaklarında yürürken duyacağınız tek ses, çiçekten çiçeğe konan Ağustos böceklerinin vızıltısı. Ayrıca Köyceğiz, yardımsever ve güleç yerlisiyle de kalbinizi fethedecek.

KÜÇÜKKUYU- BALIKESİR

Antik dönemlerden bu yana birçok efsaneye konu olan, göz alabildiğine zeytin ağaçlarıyla kaplı, oksijen bolluğuyla insanın başını döndüren Kaz Dağları’nın eteklerinde bulunan Küçükkuyu’ya mutlaka yolunuzu düşürün. Kalabalık tatil beldelerinin aksine bir huzur durağı Küçükkuyu. Ege’nin başladığı yer kabul edilen, eski adı ‘Gargaron’ olan Küçükkuyu, tarihi dağ köyleri, berrak denizi ve zümrüt yeşili ormanlarıyla kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin tercihi. Gündüz tertemiz denizin keyfini çıkarın, akşam da marinada Ege’den henüz çıkmış taze balıklar eşliğinde muhabbet edin.