Derya Büyükuncu hakkında flaş karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasının ardından sosyal medyada skandal bir paylaşım yapan eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır" denildi.

"SPORCU OLMAK ÖNCE İNSAN OLMAYI GEREKTİRİR"

Bakan Kasapoğlu, çirkin paylaşımlar yapan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında ise şunları söylemişti:

"Sporcu olmak öncelikle insan olmayı gerektirir. İnsanlığın birtakım asgari vasıfları vardır. Bu vasıfları taşımak her insan için değerlidir. Açıkçası ben gelinen nokta itibarıyla gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışanlarıyla hızlı bir şekilde neticeleneceğini ifade etmek istiyorum. Kimsenin bu anlamda hiçbir şekilde, insani vasıftan yoksun olarak bir açıklama yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla bakanlık süreci en güçlü şekilde değerlendirecektir."



