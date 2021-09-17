Magazin Derya Şensoy, "Çok zor bir süreç"

Derya Şensoy, "Çok zor bir süreç"

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Derya Şensoy, 'Çok zor bir süreç'

Sinema ve tiyatronun duayen isimlerinden Ferhan Şensoy, geçtiğimiz hafta hayata veda etmişti. Ferhan Şensoy, duygularını Kanal D, mikrofonlarına aktardı.

17 Eylül 2021, Cuma 16:33 Son Güncelleme:
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Babasının vefatıyla sarsılan Derya Şensoy, mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Derya Şensoy, ayak üstü basın mensuplarına duygularını aktardı. Derya Şensoy, sözlerine şu şekilde devam etti, “Çok zor bir süreç her şeyden önce. Bu konuda ne diyeceğimiz bilmiyorum. Çok üzgünüm ama çok sevindiğimiz bir haberde oldu. Ablam bebeğine kavuştu. 5 gün arayla oldu bunlar ve bizim için hayata tutunmak için bir sebep oldu. Acımızı bebeğe yansıtmayacak şekilde yaşamaya çalışıyoruz” dedi.

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