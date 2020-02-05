Desenli çoraplar trend oluyor

ABD'li spiker Savannah Guthrie, siyah ayakkabılarının üzerine giydiği desenli çoraplarıyla dikkat çekti. Hoda Kotb da Savannah'nın renkli nakışlarla süslenmiş siyah tül çoraplarının fotoğrafını paylaştı ve takipçilerine çorapların kime ait olduğunu sordu. Savannah ayrıca 'Benim olan çoraplar' başlıklı video ve Instagram'daki çorapların bir fotoğrafını paylaştı.









Elbette bu durum Savannah'nın ilk farklı tarz deneyimi değildi. Ekstra yüksek tabanlı Stella McCartney platform spor ayakkabılarıyla da sosyal medyada çok konuşulmuştu.









Renkli veya desenli çoraplar nasıl giyilir?

Farklı bir ve eğlenceli bir görünüm elde etmek istiyorsanız, kilit noktanız çoraplar olmalıdır. Elbette pantolonun altında çorapların görünmesi biraz zor olabilir. Bu nedenle pantolon paçalarını kıvırmak ya da kısa pantolon giymek işinize yarayacaktır.

Renkli çoraplarınızı etek veya şortun altına da giyebilirsiniz. Yeter ki düşmesine engel olun.



