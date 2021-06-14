Derslerinde geri kaldığını düşünen ve eğitimde desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin katıldığı destekleme ve yetiştirme kursları her dönem binlerce öğrencinin katılımıyla hayata geçiriliyor. MEB’den gelen açıklamayla 2021 Destekleme ve yetiştirme Kurslarının açılacağı tarih netleşirken, başvurulara ilişkin detaylar da merak edilmeye başlandı…

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre destekleme kursları 5 Temmuz 2021 tarihinde açılacak ve kurslar 27 Ağustos tarihine kadar devam edecek. İhtiyacı olan öğrenciler okulların pansiyonlarında kalabilecek.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Örgün eğitim gören öğrenciler destekleme ve yetiştirme kurslarına başvuru ve tercih işlemlerini okulları tarafından verilen EBA şifresi ile, e-kurs modülü üzerinden yapabilecekler. Eğitimine açık öğretimden devam eden öğrenciler ise örgün eğitim kurs merkezlerine başvurmalıdır. Kursiyerler ise halk eğitim merkezleri müdürlüklerine, sınıf düzeyleri veya diplomalarıyla başvuru yaparak kurs şifresi alabilir.

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARINA KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

-Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, yaygın veya örgün orta öğretim kurumlarından mezun olanlar

-Açık Öğretim (Örgün veya yaygın) orta okul öğrencileri

-Mesleki ve teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek liselerinden mezun olanlar

-Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim orta okulu öğrencileri (İşitme Engelli, Görme Engelli, Hafif Düzey Zihinsel Engelli Ortopedik Engelli)

-Örgün ve yaygın orta öğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler (Lise)

-İmam Hatip orta okulu öğrencileri

-Mesleki ve Teknik orta öğretim programı uygulanan özel eğitim meslek lisesi öğrencileri

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI (DYK) NEDİR?

Ücretsiz olarak hizmet veren müfredata göre ilerleyen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet okullarında eğitim gören ve derslerinde desteğe ihtiyaç duyan öğrenciler için açılmıştır. Derslerinde geri kalan öğrenciler bu kurslar vasıtasıyla açıklarını kapatma imkanı bulmaktadır.