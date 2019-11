Detoks ile gençlik enerjinizi arttırın!

Gençlik enerjisini korumak için vücuttaki toksin birikimi dışarıya atmak gerektiğinin altını çizen Uzman Diyetisyen Olcay Barış, bunun yolunun bazı dönemlerde detoks uygulamaktan geçtiğini belirtiyor.Modern yaşam içinde farkında olarak veya olmayarak kişiler bedenine aşırı yüklenir. Solunan havadan içilen suya, yenen işlenmiş besinlerden strese kadar pek çok etken vücudun kolay atamayacağı toksin birikimine sebep olur. Hastalıklardan korunmak ve vücut görünümünü bozmamak için gençlik enerjisini korumak gerektiğini vurgulayan Şenpiliç'in 'Dengeli Beslen Harekete Geç' Projesi Danışmanı Uzman Diyetisyen Olcay Barış, bunun da vücuttaki toksin atıkları atmak için detoks yaparak mümkün olacağının altını çiziyor.Tıbbi tedavi çözümü tam sağlanamayan şikayetler konusunda detoks uygulaması yapılabilir. Baş ağrısı, sırt ağrıları, sık sık soğuk algınlığına yakalanmak, kronik yorgunluk, eklem ağrıları, burun kaşıntısı, sinirlilik, deri döküntüleri, öksürük, uyku hali, deri kızarıklıkları, göğüs hırıltısı, gözlerde hassasiyet, uykusuzluk, bulantı, boğaz ağrısı, savunma sisteminde yavaşlama, baş dönmesi, hazımsızlık, boyun tutulması, değişken ruhsal yapı, anksiyete (kaygı), sinüslerde tıkanıklık, ağız kokusu, dolaşım bozukluğu, ateş, depresyon, kabızlık gibi…Ancak tıbbi açıdan hekim tarafından takip edilen kronik hastalığı bulunan kişilerin detoks yapması önerilmez.Detoks, en uzunu 15 günlük olmak üzere haftada bir, üç ya da yedi günlük kürler halinde yapılabilmektedir. Beslenme detoksu için mutlaka bir beslenme uzmanından destek almak gerekir. Beslenmeyle yapılacak değişikliklerin yanında egzersiz yaparak terlemek ve bağırsak hareketliliğinin devamını sağlamak da vücuttaki toksin maddelerin atımını destekleyecektir.- Detoks süresince sabah uyanınca bir bardak ılık suya bir kaşık limon suyu veya bir kaşık elma sirkesi ekleyerek için.- Yemeklerde tercihen çiğ sarımsak ve maydanoz yiyin.- Mide probleminiz yoksa zencefil ve acı biberi çorbalarınıza katarak kullanın.- Yemek aralarında papatya, zencefil, ıhlamur, meyankökü gibi arındırıcı çaylar için.- Akşamları rahatlatıcı ve uykuya geçişi kolaylaştıran papatya çayı için.- Ayda bir kez vücudunuzu arındırın. Örneğin gün boyunca sadece evde sıkılmış doğal meyve suyu, su ile birlikte çiğ sebze-meyve yiyin.- Kırmızı etin tüketim sıklığını azaltın ve şarküteri ürünleri, sakatat, rafine edilmiş besinler, şeker, tuz, doymuş yağlar, kahve ve alkollü içecekleri olabildiğince almamaya çalışın.- Besin seçimlerinizde olabildiğince doğal ürünler kullanın.- İçeriğini bildiğiniz ph oranı 7 veya üzerinde olan içme sularını ve mineralli suları (maden suyu) tercih edin.- Yumurta, buğday, süt ve süt ürünlerini belirli dönemlerde sıra ile yiyin. Hepsini aynı dönemde yememeye özen gösterin.- Mevsim meyve-sebzelerini kullanmaya özen gösterin.- Sofranızda en çok bulunan besinler; meyve, sebze, yeşillik, tahıllar, baklagiller, düşük yağ oranlı süt ve süt ürünleri, beyaz et ve balık olsun.- Limon asidik olarak düşünülse de vücudumuz için en ideal asit düzenleyici besinlerdendir. Bu sebeple her gün bir miktar kullanmaya özen gösterin.- Hem klorofil hem de diğer vitaminler açısından ideal detoks besini olan maydanozu kaynayan suya atıp, suyun altını kapatın ve bu ılık suyu gün içerisinde için.- Pişirme metotlarının da besin seçimi kadar önemli olduğunu unutmayın. Kızartma, kavurma işlemi yapmamaya, yağı aşırı ısıya maruz bırakmamaya dikkat edin. Haşlama, buharda ya da fırında pişirme yöntemlerini tercih edin.Ayrıca pişirme gereçlerinizin paslanmaz çelik, cam ya da porselen olmasına dikkat edin.Yapılan araştırmalar Türkiye'de erkeklerin yüzde 25'inin kadınların da yüzde 41'inin obez ya da aşırı kilolu olduğunu gösteriyor. Dünya'daki çocukların yüzde 20-25'inin obez olduğu ve bu çocukların yüzde 70'inin erişkinlikte de obez oldukları biliniyor. Obezite'nin dünyayı olduğu kadar Türkiye'yi de tehdit ettiği gerçeğinden yola çıkan Şenpiliç, 2015 yılında 'Dengeli Beslen, Harekete Geç' sloganıyla büyük bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. Türkiye'nin en büyük beyaz et üreticisi Şenpiliç tarafından başlatılan 'Dengeli Beslen Harekete Geç' Kampanyası, ailelerinin beslenmesi konusunda kilit rol üstlenen kadınların dengeli beslenme ve egzersizin önemi konusunda bilinçlendirilmesini hedefliyor.Kampanya kapsamında geçtiğimiz yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İSMEK'lerde ve MEB'in destekleri ile İstanbul'da çeşitli devlet okullarında etkinlikler düzenlendi. 'Dengeli Beslen Harekete Geç' Kampanyası, 2016 yılında Sakarya'da Şenpiliç Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi ile Kocaeli Büyükşehir, Eskişehir Büyükşehir ve İzmir Büyükşehir belediyeleri gibi işbirlikleri ile düzenlenen etkinliklerle hedefi doğrultusunda Anadolu'da yaygınlaştırılmaya başlandı.