Kriket sevdalısı Afgan Sher Khan'ın, maç izlemek için gittiği Hindistan'da boyu nedeniyle başı derde girdi. 2 metre 49 santimlik boyu nedeniyle çevre halkının dikkatini çeken Khan, otellere alınmadı.

Nedeni ise boyu nedeniyle onu görmeye gelen yerli halkın kaldığı otellere akın etmesi oldu.

Hindistan'ın Lucknow şehrindeki tüm otellerin boyu nedeniyle Sher Khan'ı reddetmesinin ardından, dev adam çareyi polis karakoluna gitmekte buldu.

Polisler daha sonra Sher Khan'ı cüssesine uygun bir otele yerleştirdiler ancak bu sefer de otel, Khan'ı görmeye gelen ziyaretçilerin akınına uğradı.

Otel müdür, '200'den fazla insan onu görmeye geldi, oldukça rahatsız edildi' dedi.

Ertesi gün de ziyaretçilerin akınına uğrayan Khan, kriket maçını izlemeye polis eşliğinde gitmek zorunda kaldı.

Öte yandan, Dünyanın En Uzun İnsanı rekorunu hala 2 metre 51 santimlik boyuyla Mardinli Sultan Kösen elinde tutuyor.





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