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Dünya Dev gök taşı Dünya'nın yakınından geçecek

Dev gök taşı Dünya'nın yakınından geçecek

Dünya

Dev gök taşı Dünya'nın yakınından geçecek

Güneş Sistemi'ndeki dev bir gök taşı Dünya'nın yakınından geçecek.

28 Nisan 2020, Salı 19:03 Son Güncelleme:
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Space.com internet sitesinde yer alan habere göre, "1998 OR2" adı verilen 2,4 kilometre çapındaki gök taşının Dünya'nın 6,3 milyon kilometre yakınından geçmesi bekleniyor. Yeryüzüne en yakın olacağı konumda Ay'dan 16 kat daha uzakta bulunacak gök taşının Dünya'ya çarpma tehlikesi bulunmuyor.

ABD'nin Hawaii eyaletindeki Haleakala Gözlemevi'ndeki gök bilimciler tarafından 24 Temmuz 1998'de keşfedilen "1998 OR2", bugüne dek tespit edilen en parlak ve en büyük asteroidlerden biri olarak biliniyor.

AA


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