



Patagonya nerede?

Patagonya, Güney Amerika kıtasının güney bölgelerinde yer almaktadır. Patagonya bir devlet değil, Şili ve Arjantin'in güneyini kapsayan çok geniş bir coğrafyadır. Arjantin'deki Rio Colorado ile Şili'deki Bio Bio nehirlerinin güneyi ile Magellan Boğazının kuzeyi arasında kalır. Magellan Boğazının güneyindeki Ateş Toprakları da Patagonya sınırları içerisinde yer almaktadır.