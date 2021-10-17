Devasa buzulların arasında yürümek – Patagonya hakkında merak edilenler
Latin Amerika'da yer alan Patagonya coğrafyası, dünyanın en gizemli toprakları arasında yer alıyor. Patagonya’da göllerden şelalelere, buzullardan karlı zirvelere, görsel bir şölene şahit olmak için her yıl milyonlarca turist yaşamın tadını bu noktada çıkartıyor. Aynı zamanda bölgede balinalardan penguenlere, deniz aslanlarında uzanan geniş bir yelpazede yüzlerce farklı canlı yaşıyor. Hepsi de doğal ortamında… Peki Patagonya nasıl bir yer? Patagonya'ya gitmeden önce bilmeniz gerekenler neler? Hepsi ve daha fazlasını Interrail Türkiye kurucusu Bestami Köse sizler için anlattı.
17 Ekim 2021, Pazar 10:53 Son Güncelleme:
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Patagonya nerede?
Patagonya, Güney Amerika kıtasının güney bölgelerinde yer almaktadır. Patagonya bir devlet değil, Şili ve Arjantin'in güneyini kapsayan çok geniş bir coğrafyadır. Arjantin'deki Rio Colorado ile Şili'deki Bio Bio nehirlerinin güneyi ile Magellan Boğazının kuzeyi arasında kalır. Magellan Boğazının güneyindeki Ateş Toprakları da Patagonya sınırları içerisinde yer almaktadır.