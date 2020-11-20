MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parlamenter sisteme dönüş teklifi ile ilgili randevu talep eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi konusunda bir görüşme talebiniz var ise o konuda randevu verelim” yanıtı gönderdi. Davutoğlu, “Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Paralamenter Sistem” teklifiyle ilgili görüşmek için tüm siyasi partilerden randevu talep etti.

Bu çerçevede Davutoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Mehmet Aytekin, Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker’e “Kamuoyuna açıkladığımız: Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerimizi sunmak üzere, Sayın Genel Başkanımız, Sayın Genel Başkan Devlet Bey’den görüşme talep etmektedir” mesajını iletti. Randevu talebi yazılı olarak da MHP’ye gönderildi.

Çeliker ise Aytekin’in randevu talebini içeren bu mesajına, “Merhaba Mehmet bey, Sn Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi ile, Sn Genel Başkan Ahmet Beyin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi konusunda bir görüşme talebiniz var ise o konuda randevu verelim. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusu ile ilgili görüşme talebinizi cevaplandıramıyorum. İyi çalışmalar dilerim” sözleriyle yanıt verdi.