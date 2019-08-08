Devlet Bahçeli: Türkiye, üzerindeki kuşatmayı etkisiz hale getirecektir

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

İnsani ve vicdani değerler komadadır. Sayıca ağırlığı müslüman coğrafyada bulunan milyonlarca insan zulüm altındadır. Müslümanların oluk oluk kanı dökülmektedir. Dünyada bunlar olurken asıl hedef Türkiye, Türk milleti, Türk vatanıdır. Türkiye, üzerindeki kuşatmayı etkisiz hale getirecektir.

Medeniyet ve dinler arasında 9 asırdır süren bitmek bilmeyen bir boğuşma kendini göstermektedir. Dünya üzerinde 52 ülke ve bölgede kriz devam etmektedir. Pek çok ülke kriz ve çalkantı ile meşgul. Bu ülkelerin yoksulluk, yolsuzluk,, istikrarsızlık ortak özellikleri.

Bu çarpıklıkların hiç birinin İslam'da yeri yoktur. Yüce dinimiz içten ve dıştan saldırı altında.

Korkulan tarihin tekerrürüdür. Bu yüzden Türkiye durdurulmak isteniyor.

(Suriye) 30-35 km. derinlikte kurulacak bir güvenli bölge, yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de güvenceye kavuşturacaktır"