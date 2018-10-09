Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

Vatanımızda gözü olanlar geleceğimize pranga vurmaya kalkanlar içine düştükleri durumun ağır faturasına katlanmıştır. Bugüne kadar amaçlarına vasıl olamamışlardır. Terörizmi milletimizle hesaplaşma vasıtası görenler Türkiye’nin ne gerçek dostu ne de müttefikidir. Türk milleti teröre boyun eğmez, eğmemiştir.

Batman’da 8 kahramanımız şehit düştü. Yurdumuzun her köşesi mateme büründü. Bizim için uzman çavuşların kadroya alınması, özlük haklarının düzeltilmesi tarihi ve milli bir hedeftir. Kahramanlar mahcup kalamaz, yüz üstü bırakılamaz.

Türkiye terörle mücadelesini haklı yollarla sürdürmektedir. Milli bekamızın güvencede kalmasını buna bağlıdır.

Kandil’de nefret kuluçkasına yatan terör elebaşları niye yakalanamaz. Biz bu katillerin kökünün tümden kazınmasını istiyoruz. PKK’nın 5 tepe yöneticisinin haklarından gelmek, döktükleri kanın hesabını sormak bugün olmayacaksa ne zaman olacaktır. FETÖ’cüler yabancı ülkelerden teker teker getirilirken PKK terör örgütünün yöneticileri neden getirilmesin. Şerefsizlere hayat neden zindan edilmesin.

Fırat’ın doğusundaki terörist yapılanmasına sessiz kalınırsa vatan çok ciddi belirsizliklerin ortasına düşer. Türk devleti Fırat’ın doğusuna kilitlenmiştir bu önemli bir gelişmedir.