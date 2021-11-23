Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bizi bilen bilir, kendimiz için bir şey istemeyiz. Siyasi mücadelemizin yol haritasında akıl, iman, denge yer almaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi içinde millet olmadığı, insanımızın refahının ve selametinin olmadığı hiçbir şeyi kabul etmeyecektir.

Cumhuriyetimizin 100.yıl dönümüne kadar hızımızı daha da artıracağız.

Geçtiğimiz hafta da dahil olmak üzere bugüne kadar 55 ilimizi ziyaret ettik. Gittiğimiz her yerde coşkuyla karşılandık. Bütün teşkilatlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum. İnanıyorum ki verdiğimiz selamla bin kalbe girdik. Şu hususu özellikle aklınızda tutunuz. Dedikodular, fitne ve fesatlar bizleri yıldıramaz, bizleri korkutamaz, yolumuzdan caydıramaz. Bu kutlu davanın önüne asla sekte vuramaz. Kim Türk milletinin hasmıysa eğmeden bükmeden söylüyorum ki bizim de sonuna kadar hasmımızdır. Hasımların kimler olduğunu bilmek, tarafımızı açık etmek zorundayız. Bizim tarafımız millettir, mazlumlardır, gariplerdir, tüyü bitmemiş yetimlerdir.

Öğretmenler eğitim sisteminin en temel öğesidir. Sorunsuz öğretmen sorunsuz eğitim ve öğretim demektir. Öğretmenlerimiz huzurluysa evlatlarımız da huzurlu olacaktır. Hiçbir hakkı öğretmenlerimize çok göremeyiz. Atanamayan öğretmenler konusuna neşter vurulmalı ve artık bu konu kapatılmalıdır. Öğretmen kirasını nasıl ödeyeceğini, borç yükünden nasıl kalkacağını düşünen öğretmenin kendisinden beklenen faydayı gösterebilmesi mümkün değildir. Öğretmenlerimizin sorunlarını biliyoruz. Parti olarak öğretmenlerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz.

Doğru bildiklerimizi, doğru gördüklerimizi biri güceniyor diye söylemekten çekinmeyeceğiz. Demem odur ki, zülfü yare dokunmak gerekiyorsa bundan da geri durmayacağız. Türk siyasetini zehirli sarmaşık gibi saran bir çürüme vardır. Bunun failleri zillet ortak paydasında buluşan partilerdir. Zillet ittifakı bürokrasiyi tehditten, teröristlere destekten her türlü tefrikadan özel bir haz almaktadır. Türkiye'ye karşı nerede bir saf açılmış ise CHP'den, HDP'sine hepsi oradadır. Egolarına, küçük heveslerine yenilmiş zillet partilerinin istiklal davası ile dertleri vardır, gerçekler gün gibi ortadadır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

İktidara geldiğimizde Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracğaız, neden savaşıyoruz demiş Kılıçdaroğlu? Savaş nerededir? Irak'ın kuzeyinde 831 teröristin etkisiz hale getirilmesi, mağaraların imhası Kılıçdaroğlu'nu rahatsız mı etmiştir? Libya'da barış ve istikrarın müdafaasını yapmamız uykularını mı kaçırmıştır? Helalleşme sayfası açan Kılıçdaroğlu'nun dilinin altındaki bakla nedir? Yunanistan'ın artan tahriklerine tepki göstermeyen CHP Genel Başkanı bir kez daha yanlışa gömülmüştür. Bu partinin grup başkanvekili HDP'nin terörle bağlantısını görmedim demiştir. Bre gafil görüyor ama itiraf edemiyorsun! Cümle alem gördü de bir tek siz mi göremediniz? Bu nasıl bir boş kafadır! Bu katile hayran olmuş sefil bir kafadır. Bu katile hayran olmuş sefil bir kafadır.

YÜZDE 50+1 TARTIŞMASI

İP'in başkanı Türkiye'nin farklı mahallelere bölündüğünü söylüyor. Bu dil zillettir, zararlıdır. Türkiye birdir, bütündür. Bölünen mahalleler değil, zilletin ta kendisidir. İP Başkanı yüzde 50+1 şahsıma sorulmasını istemiş. Gazete ve televizyonlarda bu tartışma devam etmektedir. Cumhurbaşkanının iki turlu seçimden doğrudan halk tarafından ve yüzde 50+1 oyla seçilme kuralı anayasa değişikliği ile kabul edilmiştir. Bu unsur getirildiğinde anayasada parlamenter sistem öngörülmekteydi. Dünyada cumhurbaşkanı veya devlet başkanını seçen 99 ülkede geçerli oyların yüzde 50+1'ini alması anayasal norm olarak kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının halk tarafından seçilmesinde ikinci unsur yüzde 40+1 denilen sistemdir. Bu sistem Bolivya, Kosta Rika, Arjantin'de geçerlidir. Cumhurbaşkanını halkın seçtiği tüm ülkelerde oyların salt çoğunluğu ile seçilmesi temel kaidedir. Bu konuyu tartışmaya açmak yönetim sistemine karşı güvensizliği körükleyecektir. Bu masum bir talep değildir. Bize göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi lehine söylenebilecek argüman yüzde 50+1 için partiler arası uzlaşmayı artırmasıdır. Bundan geri adım atma anlamına gelen yüzde 40+1 başkalarının değirmenine su taşımaktır."

Aldanma devri kapanmıştır. Şimdi şahlanma ve yükselme devri başlamıştır.

Siyaseti ekonomiden, ekonomiyi siyasetten ayrı göremeyiz. Türkiye tarihi bir eşiktedir. Ya para baronlarının sözü geçecek ve içeriden dışarıya kaynak transferi yoğunlaşacak. Ya da böyle gelse de böyle gitmeyecektir. Küresel enflasyon hızlı tırmanış halindedir. Talep ve arz yönlü enflasyon vardır. Enflasyonu mal piyasasındaki aksakların ortaya çıkardığı bir sorun olarak tanımlamak doğru olur.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ İNDİRİMİ

Türkiye faiz kamburundan kurtulmalıdır. Faiz uzun vadede üretim sistemine büyük hasarlar vermektedir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

CHP, İP ve diğerlerinin yalnızca eleştirerek siyaset yapmaları aidiyetlerinin göstergesidir. Tekraren söylüyorum erken seçim filan yoktur. Seçim 2023'ün haziran ayında yapılacaktır.

Takip edilen politikalar doğrudur. Yakında her şey düzelecektir.

Döviz operasyonları boşunadır. Vatandaşlarımızdan ricam biraz sabretmeleri. Bugünler geçecek, mutalaka rahatlığa kavuşulacaktır.