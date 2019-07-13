MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler, yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler. 15 Temmuz ülkemiz için bir dönemeç ve yeni bir dönemin başlangıcıdır.

Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır. Koalisyonlar devri kapanmıştır, hükümet bunalmalarına kilit vurulmuştur. TBMM'nin gücü artmıştır. Türkiye'nin gücü Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha çok güçlenmiştir" şeklinde konuştu.

Bahçeli, "İsrail planları, Körfez ülkelerinin nifakları, ABD'nin oyunları Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir. Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız" dedi.

"S-400 HAYIRLI OLSUN"

Bahçeli; "Milli güvenliğimiz ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yaparız. S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır, S-400'e PKK'lı caniler karşıdır, S-400'e küresel güçler karşıdır, S-400'e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir." açıklamasını yaptı.



