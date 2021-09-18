5,6,7,8, hazırlık, 9,10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin katıldığı devlet bursluluk sınavı sonuçları heyecanla bekleniyor. İOKBS sınavında başarılı olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs ücretini almaya hak kazanacak. Bakanlıktan gelen açıklamanın ardından ise devlet bursluluk sınavı sonuçları meb.gov.tr bursluluk sınavı 2021 sonuç sorgulama sayfasından öğrenilebilecek…

DEVLET BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Devlet bursluluk sınavı, koronavirüs önlemleri gereğince ertelenmiş ve sınav 5 Eylül Pazar günü 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 İOKBS sonuçları 28 Eylül Salı günü http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak.

Sınav sonuçları internet üzerinden açıklanacak ve öğrencilerin adresine sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Öğrenci velisinin talep etmesi durumunda ise, okul müdürlükleri “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS NEDİR?

Devlet bursluluk sınavı adıyla da bilinen İOKBS’nin açılımı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’dır. Eski ismi Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS), olan İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı’nca her yıl belirlenen tarihlerde uygulanan bir sınavdır ve sınavda başarılı olan ihtiyaç sahibi öğrencilere Bakanlık tarafından burs verilmektedir.

2021 İOKBS BURSU NE KADAR?

İOKBS burs ücreti geçtiğimiz dönem, 310 TL idi. Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak 2021 yılında bu ücretin ilk 6 ay 330 TL olması bekleniyor.