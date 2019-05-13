Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) taşrada görevlendirilmek üzere 12 asistan hava trafik kontrolörü ve 100 stajyer hava trafik kontrolörü alacak. Asistan hava trafik kontrolörü adayları için KPSS puan türü ve taban puanı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan; stajyer hava trafik kontrolörü adayları için KPSS puan türü ve taban puanı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan olarak belirlendi.

Başvurular 13-30 Mayıs tarihinde gerçekleşcek. Bu pozisyona başvurmak isteyenler şimdi "Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) sınavı başvurusu nasıl yapılır?" diye soruyor.

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SINAV KONULARI:

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik yapılabilir.

Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.

Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zeka, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.

Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.