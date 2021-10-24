Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacağını açıkladı.
24 Ekim 2021, Pazar 16:54 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 5 müfettiş yardımcısı alımı yapacak. Yapılan açıklamada "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere genel idare hizmetleri sınıfına dâhil 8 inci kadro dereceli 5 (beş) müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır." denildi.