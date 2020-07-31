Türkiye Devlet korumasına alındı

Devlet korumasına alındı

Türkiye

Devlet korumasına alındı

Elazığ’da oğlu tarafından işkenceye maruz kaldığı iddia edilen yaşlı kadın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir kuruluşta bakıma alındı.

31 Temmuz 2020, Cuma 19:45 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yatalak olan 3 çocuk annesi Rahime D’nin, oğlu A.D tarafından işkenceye maruz kaldığı iddia edildi. Olaya ilişkin görüntülerin kendisine ulaşması sonrası kadının torunu, polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerinin devreye girmesiyle yaşlı kadın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı bir kuruluşta bakıma alındı.

AA

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