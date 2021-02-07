Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü 119 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve taşra teşkilatı İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Konya, Sivas, Trabzon ve Van Tiyatro Müdürlüklerinde görev yapmak üzere sanatçı (Aktör/Aktrist), Dekoratör (Sahne Tasarımcısı), Kostüm Kreatörü, Sahne Üstü ve Sahne Gerisi Hizmetlerde görev yapacak personel alınacaktır" denildi.

5 Şubat'ta yayımlanan ilanın son başvuru tarihi daha sonra www.devtiyatro.gov.tr adresindeki duyurular kısmında yayımlanacak.

Başvuru detayları ise ilan sayfasında verildi.



