Devlet Tiyatroları İŞKUR aracılığıyla 56 sürekli işçi alacak!

Devlet Tiyatroları Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Adana ve Diyarbakır’a İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alıyor. İşte başvuru şartları…

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatı ve Bölge Tiyatro Müdürlükleri bünyesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla “Sürekli İşçi” alımı yapılacak.

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