Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, 300'ün üzerinde başvuru yapan devremülk mağdurlarıyla ilgili basın açıklaması yapmıştı. Bu haberi okuyan dolandırıcılar devremülk mağduru A.T’yi arayarak kendisini dolandıran devremülk sahibi olduğunu çıkan haberlerden sonra pişman olarak parasını geri ödemek isteğini söyledi. Telefonda kendisini arayan dolandırıcıya inana mağdur A.T dolandırıcının isteği üzerine kredi kartı bilgilerini verdi. Telefonuna gelen 4 bin 500 lira tutarında kredi kartıyla alışveriş yaptınız mı diye mesaj geliyor. Dolandırılmaya çalışıldığını anlayan A.T hemen bankayı arayıp alışverişi iptal ettirdi.

Dolandırıcıların yeni taktiğinin bu olduğunu ifade eden Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, “Tüketicilerimize dikkat edin diyoruz. Geçen hafta devremülk satın alıp mağdur olan tüketicilerle ilgili yargı sonuçları sonuçlanmış ve paralarının iadesine karar verilmişti. Buna rağmen parasını alamayan mağdur olan tüketicilerimiz tekrar derneğimize başvurarak bu mağduriyetlerin önlenmesine yönelik hukuki destek talebinde bulundular. Bizde basını buraya davet ederek basın açıklaması yaparak mahkeme kararlarına rağmen tüketicilerin paralarını alamadığını ve bu mağduriyetin giderilmesi için devletin yardımcı olmasını bu kanuni boşluklardan yararlanarak tüketiciyi mağdur eden bu şirketlere karşı bir tedbir bıraktım. Bu durumun basına yansımasıyla birlikte harekete geçen dolandırıcılar. Mahkeme kararıyla paranın ödenmesi gereken bir tüketiciyi arayarak ben devremülk satan şirketten sizi arıyorum. Kredi kartı bilgilerinizi verin paranızı iade edelim diyor. Tüketicimizde buna çok sevinerek kredi kartı bilgilerini veriyor. Bankadan tüketiciye uyarı mesajı geliyor. Sizin hesabınızdan 4 bin 500 lira çekiliyor siz alışveriş yaptınız mı diye mesaj geliyor. Tüketici dolandırıldığını anlayıp hemen bankayı arayıp alışverişi iptal ettiriyor. Bu şekilde dolandırıcılık önlenmiş oluyor. Tüketiciler kendilerini arayan kişilere kredi kartı bilgilerini vermesinler” dedi.