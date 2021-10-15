2021 DGS boş kontenjanlar, taban ve tavan puanlarının yer aldığı tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından DGS ek tercihleri de resmen başladı. Bir haftalık bir sürede adaylar ek tercih kılavuzunda yer alan boş kontenjan, taban ve tavan puanlarına bakarak 30 tercihte bulunabilecek. Adayların ek tercih ücretinin ödemesinin ardından da süreç tamamlanacak. İşte, 2021 DGS ek tercihlerine ilişkin ayrıntılar…

DGS BOŞ KONTENJANLAR, TABAN VE TAVAN PUANLARI 2021

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

DGS ek tercihleri 15-22 Ekim tarihleri arasında ÖSYM’nin ais.ösym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra tercih işlemlerini yaparken en fazla 30 tercihte bulunabilecek.

Tercihler yapılırken, ÖSYM tarafından yayınlanan tercih kılavuzundaki boş kontenjan ve tavan puanları adaya yardımcı olacak. Ek tercihler, 22 Ekim saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Tercihlerin yapılmasının ardından adayların ek tercih ücretini ödemesi gerekmektedir. Ödemeler tercih süresi içinde yapılmazsa, adayın tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

2021 DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?

2021 DGS ek tercih ücreti 25 TL olarak belirlendi. Tercihte bulunan adayların süre bitmeden ödemeyi yapması gerekiyor. Bunun için DGS ek tercih ücreti ÖSYM’nin sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” bölümünden kredi kartı/banka kartı yapılabilecek.

Adayların DGS ek tercih ücretlerini banka ya da ATM’lerden yatırmaması ve son tarih olan 22 Ekim 23.59’dan önce yatırması gerekiyor.

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