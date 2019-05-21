Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına geçiş yapmalarını sağlayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geç başvuru süreci başladı. Peki, 2019 DGS geç başvuruları ne zaman? DGS geç başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar…

2019-DGS’ye girecek adayların, geç başvuru süreci başladı. ÖSYM’den yapılan hatırlatmada Dikey Geçiş Sınavı (2019-DGS) için geç başvuruların bugün saat 23.59’da sona ereceği bildirildi.

ÖSYM’nin Twitter hesabından DGS geç başvurularına ilişkin duyuru yapıldı.

Duyuruda, adayların DGS için geç başvurularını, internet aracılığıyla bugün saat 23.59’a kadar yapabileceği kaydedildi.

DGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

DGS geç başvuru yapmak isteyen adaylar sınav ücretlerini de aynı gün ödeyecek. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

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