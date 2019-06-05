DGS sınav giriş belgesi (yerleri) belli oldu mu? DGS ne zaman?

Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleşecek. Sınava bugün itibarıyla 25 gün kaldı. Sınav yaklaşırken en çok merak edilen konu sınav giriş belgelerinin ne zaman yayımlanacağı...

Her bir aday bu günlerde en çok ""DGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak?" sorusuna cevap arıyor.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

DGS sınav giriş belgeleri için ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok. Geçen sene 21 Temmuz'da gerçekleşen DGS'nin sınav giriş belgeleri 11 Temmuz'da açıklanmıştı. Bu nedenle 2019 DGS'nin sınav yerlerinin 20 Haziran'da açıklanması bekleniyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

DİKKAT!

2018-DGS için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.