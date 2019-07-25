ÖSYM 30 Haziran'da gerçekleşen DGS'nin sonuçlarının 25 Temmuz'da açıklanacağını duyurmuştu. Geceden itibaren sonuçların erken açıklanma ihtimaline karşı ÖSYM sitesi sürekli olarak kontrol edildi. Geçen sene sonuçlar 16.45'te açıklanırken bu sene sonuçlar 14.30'da açıklandı. Sonuçların ilanıyla birlikte yoğunluk oluştu. Sonuçlarını kontrol eden ve başarılı puan elde eden adaylar yeni bir soruya cevap aramaya başladı: DGS tercih başvuruları ne zaman başlayacak?

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DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 14 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.