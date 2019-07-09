DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıklandı mı?

DGS'ye bu yıl yaklaşık 330 bin kişi girdi. Sınavın üzerinden 9 gün geçti, günler ilerledikçe adaylar sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmaya başladılar. Soru ve cevaplar ile yaklaşık sonucu tahmin edenler net olmak adına "DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 25 Temmuz'da açıklanacak. Geçen yılki süreç baz alındığında tercihlerin ise 17 Ağustos'ta başlaması bekleniyor.

DGS PUANLARI NASIL HESAPLANACAK?

DGS puanları adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.

DGS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.

DGS’DE DERS MUAFİYETİ NASIL OLACAK?

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenecek. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilecek.