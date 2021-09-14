2021 ÖSYM DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katıldığı DGS sınavı sonuçlarına göre adaylar, tercih yapma hakkı elde etmişti. “DGS tercih sonuçları açıklandı mı?” aramalarının yoğunlaştığı sıra da ÖSYM beklenen açıklamayı yaptı. İşte, 2021 ÖSYM DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı…

DGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM TERCİH SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Yukarıda verilen bağlantı ile ÖSYM’nin sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.





DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?