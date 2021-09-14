DGS tercih sonuçları açıklandı! İşte 2021 ÖSYM DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı
DGS tercih sonuçlarına ilişkin heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. Peki, DSG tercih sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte, 2021 ÖSYM DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı
14 Eylül 2021, Salı 14:28 Son Güncelleme:
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2021 ÖSYM DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyenlerin katıldığı DGS sınavı sonuçlarına göre adaylar, tercih yapma hakkı elde etmişti. “DGS tercih sonuçları açıklandı mı?” aramalarının yoğunlaştığı sıra da ÖSYM beklenen açıklamayı yaptı. İşte, 2021 ÖSYM DGS tercih sonuçları sorgulama ekranı…
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ÖSYM TERCİH SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Yukarıda verilen bağlantı ile ÖSYM’nin sitesine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.
DGS KAYITLARI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?
- DGS tercih sonuçlarına göre, bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.
- E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59’a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
- Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
- E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
- Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.
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