DGS tercihleri başladı mı? DGS kılavuzunu ÖSYM yayımladı mı?

Lisans adaylarının her geçen gün hayecan katsayısı artıyor. DGS'ye girip başarılı olanlar ÖSYM'den tercih tarihleri hakkında bir duyuru geçmesini istiyor. Herkesin dilinde ise aynı sorular yer alıyor: DGS kılavuzu yayımlandı mı? DGS tercihleri başladı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin 14 Ağustos'ta alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.