Bu yılki DGS tercihlerinin uzaması adayları gergin bir bekleyişe sürükledi. ÖSYM'den günlerdir bir haber gelmemesi nedeniyle lisans adayları sürekli olarak ÖSYM'yi telefon yağmuruna tutttu. Her gün "DGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorusu yöneltilirken dün akşam saatlerinde ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter'den bir açıklama yaptı.

İşte Başkan Aygün'ün açıklamaları:

"Değerli DGS adaylarımız,

tercih sürecinizle ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere, bu hafta içerisinde kılavuzu yayımlayacağız ve süreci başlatacağız. Sizlere ve ailelerinize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."