DGS tercihleri başladı mı? ÖSYM tarih verdi mi?

DGS tercih kılavuzu heyecanı tüm adayları sarmış durumda... Beklenen tarihin üzerinden ise birkaç gün geçmiş durumda... Hal böyle olunca adaylar "DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercihler ne zaman başlıyor?" sorularını yöneltiyor.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yerleştirmeler adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak. Geçen yıl DGS sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanmış tercihler 6 Eylül'de alınmaya başlamıştı. Bu süre baz alındığında 2016 DGS tercihlerinin en geç 1 hafta içerisinde alınması bekleniyor. Aynı gün kılavuz da yayımlanacak.